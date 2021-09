Lesão de titular faz Ceará buscar reforço no Brasil e até no exterior

O Ceará definiu a prioridade da equipe em termos de mercado de transferência, tendo em vista as necessidades do elenco. O clube busca um novo lateral-direito após lesão constatada em Buiú, que o deixará fora de combate nas próximas rodadas da Série A.

A intenção foi revelada pelo presidente do Vovô, Robinson de Castro, durante live realizada junto a torcedores do clube no canal "Bora pro Racha, Vozão!" na noite desta sexta-feira (10).

"A gente não está fechado para contratação, mas tem que ser bem pontual naquilo que a gente poderá trazer. Hoje, tem uma possibilidade de trazer um lateral direito sim. Buiú sofreu uma lesão e não vai ter condição de voltar em breve. A gente tem visto alguns nomes, tanto no Brasil como fora".

Legenda: Buiú é um dos laterais-direitos do elenco do Ceará Foto: Felipe Santos/Ceará

Avaliação do elenco

O mandatário alvinegro não revelou outras posições que podem ser alvos de inserções do Vovô no mercado. Segundo Robinson, uma conversa para avaliação das necessidades do elenco ainda vai ocorrer com Tiago Nunes, no entanto, sobre lateral-direito, o clube já identifica a necessidade de reforço.

"A janela fechou, mas tem alguns jogadores que rescindiram (no exterior). Tiago Nunes ainda não sentou com a gente para falar sobre necessidades. Claro que lateral eu imagino que seja preciso. Mas imagino que seja preciso para suprir essa lacuna aí do Buiú", finalizou.

Gabriel Dias, outro lateral-direito do elenco alvinegro, deve voltar a ganhar oportunidade como titular, após período fora por lesão no joelho. No entanto, o elenco ficaria sem atleta suplente, caso o alvinegro não reforce o setor.

O Ceará enfrenta o Grêmio neste domingo (12), às 11h, em rodada que marca a estreia de Tiago Nunes. O Ceará passou duas semanas sem jogar e deve ter novidades na escalação. Além de Gabriel Dias, Jael pode aparecer como titular e Vina deve ter função modificada em relação à armação do técnico anterior, Guto Ferreira.