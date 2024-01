Lesão de Cristiano Ronaldo cancela amistosos na China e reencontro com Messi fica ameaçado

Os chineses vão ter de esperar um pouco mais para ver Cristiano Ronaldo em ação em seu país. A pré-temporada do Al-Nassr na Ásia, com o tão aguardado Tour China, com a realização de dois jogos em Shenzhen, foi cancelada nesta terça-feira por causa de uma lesão na panturrilha diagnosticada no astro português. O valor investido nos ingressos para as partidas dos dias 24 (Shanghai Shenhua) e 28 (Zhejiang) serão devolvidos e os amistosos devem ser remarcados para não frustrar a expectativa dos fãs do português. Marcado para dia 1º de fevereiro, o possível último encontro entre e Messi e CR7 também está ameaçado.



"Lamentamos anunciar que, infelizmente, e por motivos alheios ao Al-Nassr, o evento composto por duas partidas marcadas para os dias 24 e 28 de janeiro foi adiado para data a ser definida. Viemos aqui em Shenzhen com muito respeito pelos torcedores do futebol chinês e especificamente pelos torcedores do Ronaldo", informou o clube árabe em nota.



"Levando isso em consideração, além do relacionamento estreito entre o reino da Arábia Saudita e a China, nós, Al-Nassr, estamos dispostos a concluir nosso campo de treinamento conforme planejado em Shenzhen, uma cidade que nos acolheu calorosamente e demonstrou tanto amor por nós e a nosso capitão. Além disso, acordamos com o organizador e o promotor a marcação de uma nova data o mais rapidamente possível. O clube Al-Nassr sempre mostrou e provou seu compromisso incondicional com este evento e viajou com todo o seu elenco, incluindo Cristiano Ronaldo, para participar do tour. Amamos nossos fãs chineses e queremos jogar para eles o mais rápido possível", concluiu.

Legenda: Al-Nassr realizaria pré-temporada na China. Foto: Pedro Pardo / AFP



Muitos chineses foram à porta do hotel onde o Al-Nassr está hospedado para tentar ver o astro. Alguns até tentaram invadir o local assim que souberam que não veriam o ídolo em ação nos gramados por causa do problema físico. Houve corre-corre, mas os seguranças agiram rápido para evitar o tumulto. E a polícia chinesa teve de ser acionada.



Em breve pronunciamento, Cristiano Ronaldo se desculpou com os fãs da China. "Peço desculpas a todos os torcedores chineses. Sei que todos estão tristes, e eu também. Como vocês sabem, no futebol há coisas que não podem ser controladas", disse, lamentando o problema muscular revelado após exames.



Cristiano Ronaldo aproveitou para demonstrar todo carinho ao povo asiático. "A China é uma segunda casa para mim. Eu amo este país, adoro estar aqui, amo estar com vocês e quero jogar para vocês", disse, comprometendo-se a voltar.

Legenda: Cristiano Ronaldo teve lesão na panturrilha diagnosticada. Foto: Fabio Ferrari / LaPresse / Dubai Globe Soccer Awards / AFP

Sobre a "Última Dança", como está denominado o amistoso entre Al-Nassr e Inter Miami, que pode fechar os embates entre Cristiano Ronaldo e Messi (não se enfrentam desde 2020), o clube árabe evitou fazer um prognóstico. O amistoso não deve ser desmarcado, mas a presença do astro português ficará sob dúvida até a data da partida.



O jogador faz tratamento intensivo para se recuperar a tempo para a partida agendada para a Kingdom Arena, em Riad, na Arábia Saudita. Além de Messi, o time americano tem novo atrativo para o amistoso: o uruguaio Suárez.