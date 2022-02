Leoas participam de primeira atividade com a técnica Débora Ventura

As Leoas se reapresentaram na tarde desta segunda-feira (7), no CT Ribamar Bezerra. A temporada de 2022 começa com novidades, incluindo no comando técnico. Débora Ventura vai comandar a equipe na temporada de 2022 que tem objetivos claros: conquistar o acesso à elite do futebol no Brasileiro A2 e o título Cearense.

Foi o contato inicial da nova técnica com o grupo no campo. Débora é a primeira mulher a comandar a equipe leonina. Com ela, também esteve o preparador físico Alexander Dickinson. A dupla, que está na capital cearense desde quarta-feira, conheceu as dependências do Centro de Treinamento e as outras instalações do Tricolor.

A preparação da equipe Campeãs em 2020 e vice em 2021, o título estadual segue na mira do grupo. Além disso, a sonhada vaga na Série A1 do Brasileirão. O Fortaleza é o 40º no Ranking Nacional de Clubes de Futebol Feminino. A equipe subiu 18 posições.