Leoas decidem acesso para a Série A1 feminina contra o Bahia

As Leoas do Pici visitam o Bahia na Arena Fonte Nova em busca do acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino, a partir das 15 horas. O jogo de ida das quartas de final, no domingo, terminou sem gols e um novo empate leva a decisão da vaga nas penalidades

O técnico Igor Cearense destacou a ansiedade como maior problema tricolor no último confronto.

"O que atrapalhou foi a ansiedade de fazer o gol. Todos os jogos em casa fizemos gols. Pecamos muito nos últimos passes, mas é normal em uma final, praticamente. A equipe foi bem taticamente. Temos total condições para o acesso", afirmou o treinador depois do resultado.

Estreante na Série A2 do Brasileirão, as atletas garantiram a 2ª posição no Grupo B na fase inicial, com 12 pontos em cinco partidas (quatro vitórias e uma derrota para o líder 3B Sport).

Nas oitavas de final, devolveram o 1 a 0 diante do Fluminense no embate de retorno e venceram a equipe carioca por 4 a 2 nos pênaltis. Dos clubes remanescentes, o Fortaleza possui o 3º melhor ataque (26 gols) e a 3ª melhor defesa (quatro).

Ruiva, titular da lateral-esquerda tricolor, destacou a maturidade do elenco para chegar até a fase atual e almejar o acesso.

"Sonho. Essa é a palavra que define o grupo para esse jogo decisivo. Temos um elenco novo e ao mesmo tempo maduro. Então, para o momento que eu posso mais dizer agora é 'sonho' porque é uma realização. É o primeiro ano do Fortaleza na Série A2. Trazendo esse acesso será fantástico, não só para nós atletas, mas também para o clube", afirmou a atleta.

Bahia

As Meninas de Aço do Bahia estão entre as únicas equipes invictas na competição, ao lado de Real Brasília, Napoli/SC e Ceará. O confronto entre as equipes nordestinas não deve contar com a artilheira do Fortaleza, a volante Leidiane, autora de sete gols, que sentiu lesão no jogo de ida, além das atacantes Duda e Milena, ainda no Departamento Médico.