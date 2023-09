Léo Santos elogia Mancini e avalia nova posição: ‘gosto de jogar de volante’

Léo Santos tem sido um dos destaques do Ceará sob o comando do técnico Vagner Mancini. Originalmente zagueiro, o jogador de 24 anos foi utilizado no time titular como volante nas duas partidas do novo treinador, nas vitórias sobre Criciúma e Londrina.

“Fazia um período que eu não jogava, mas eu estou acostumado, consigo lidar bem nessa função e me sinto bem também. Estou aqui para ajudar. Se tiver, eu não tenho problema nenhum em jogar como primeiro volante”, disse Léo em entrevista coletiva nesta terça (12).

Léo Santos Jogador do Ceará Ele (Mancini) sabe das minhas características, o que eu posso oferecer dentro de campo. Não chegou a ter uma conversa específica comigo, conversou mais a questão tática, como ele queria que eu fizesse a função de primeiro volante, dando suporte ao Castilho, ao Jean, priorizando a marcação e também jogando.

Emprestado pelo Corinthians ao Ceará, Léo Santos soma dez jogos com a camisa do Vovô e marcou dois gols. O último deles foi marcado na última partida do Alvinegro na Série B, na vitória por 3 a 1 sobre o Londrina.

“Minha posição originalmente é zagueiro, mas eu gosto de jogar de volante. Como fazia um tempo que eu não jogava, no Criciúma eu estava me adaptando, mas contra o Londrina, eu estava um pouco mais solto, à vontade, tanto é que consegui chegar na área, fazer o gol”, completou.

JOGADOR VOLTOU A RECEBER OPORTUNIDADES

Até a chegada de Vagner Mancini, Léo Santos havia recebido poucas oportunidades na Série B. Em muitas rodadas, ele sequer entrou em campo saindo do campo de reservas. O volante comentou sobre o período de poucas chances.

Legenda: Léo Santos comemora gol pelo Ceará Foto: KID JUNIOR / SVM

“Quando eu cheguei eu procurei trabalhar, buscar meu espaço, tive algumas oportunidades, no momento que eu achei que teria uma sequência, acabou não acontecendo. Não entendi algumas vezes, mas faz parte”, afirmou.

“Eu tinha duas opções: mantinha o meu trabalho, que é o que eu segui fazendo, ou largava de mão, e isso nunca foi do meu perfil. Se eu não estivesse preparado, talvez não tivesse aproveitado a oportunidade que o Mancini me deu contra o Criciúma”, disse Léo.

MELHORA NO DESEMPENHO DO CEARÁ

Com as duas vitórias consecutivas, o Ceará conseguiu diminuir a sua distância para o G-4. O Vovô soma atualmente 41 pontos, na décima colocação, enquanto o Novorizontino, primeiro dentro do G-4, soma 45. A diferença é de apenas quatro pontos.

Léo Santos Jogador do Ceará Nosso objetivo principal sempre foi o acesso, independente de como as coisas estavam antes, a gente sempre acreditou e trabalhou para buscar isso e ir diminuindo a diferença de pontuação do G4. Com as vitórias a gente fica muito mais confiante e esperançoso.

Mas o Ceará não é o único time na briga por uma vaga na próxima Série A. Além das quatro equipes que hoje integram o G-4, pelo menos sete equipes estão a poucos pontos dos quatro primeiros colocados da Segundona.

“Está tudo muito embolado, muitas probabilidades, tudo pode acontecer, todo mundo ali tem chance. A gente sabe da competição, o quanto é complicado, o quanto está embolado, mas tem que manter o nosso pensamento do que a gente tem feito nos últimos dois jogos, brigar até o final”, avaliou Léo Santos.

MUDANÇAS APLICADAS POR MANCINI

O jogador de 24 anos aproveitou a entrevista coletiva para detalhar as mudanças aplicadas por Vagner Mancini que ajudaram o time a alcançar os dois resultados positivos.

“No elenco sempre teve grandes jogadores. O Mancini só soube aproveitar, posicionamento, deixou mais simples para a gente, acaba acontecendo. Como tem jogadores de qualidade, a informação chega e a gente entende, a gente consegue fazer dentro de campo”, explicou.

“Sempre teve um ambiente muito bom entre nós, mas acho que nessa última semana, nesses dois jogos, a gente conseguiu ficar mais leve, as coisas ficaram mais simplificadas entre nós”, continuou.

PREPARAÇÃO PARA O PRÓXIMO JOGO

Por conta da Data Fifa, os jogadores tiveram alguns dias de folga, mas já retomaram os treinamentos, focando no próximo confronto, contra o Novorizontino, na próxima segunda-feira (18), fora de casa.

“A gente tem ciência da importância dela. É uma partida chave, que se nós conseguirmos buscar a vitória lá, a gente vai ficar muito perto do nosso objetivo de cada vez mais ficar próximo do G4”, avaliou o jogador.

O jogador detalhou o plano do Ceará para a partida. “Ir com o pensamento de competitividade. Independente da nossa sequência, ir com o pensamento que a camisa do Ceará não vai ganhar a partida. Fazer o que a gente fez nos últimos dois jogos, brigar, gladiar, competir, respeitar o Novorizontino, porque é uma equipe muito qualificada”, disse.

VEJA A COLETIVA NA ÍNTEGRA