Léo Rafael retorna ao Ceará após empréstimo e pode jogar na Série B; veja desempenho no América-RN

O meia-atacante Léo Rafael é mais um reforço para o Ceará na reta final da Série B do Brasileirão 2023. O jogador de 22 anos estava emprestado pelo Vovô ao América-RN, mas retornou nesta sexta-feira (15) à Porangabuçu e já treina com os companheiros.

“O Ceará SC comunica o retorno do meia Léo Rafael, após período de empréstimo junto ao América/RN. O atleta está reintegrado ao elenco e já treina nessa sexta-feira (15) no CT de Porangabuçu”, informou o Ceará através de sua assessoria de comunicação.

COMO FOI A PASSAGEM PELO AMÉRICA-RN?

Com a camisa do América-RN, Léo Rafael disputou 11 jogos na temporada 2023, todos eles pela Série C do Brasileirão. Ele foi titular em quatro partidas e saiu do banco de reservas em outros sete jogos da terceira divisão do Campeonato Brasileiro.

Ao longo da passagem pela equipe potiguar, o meio-campista não marcou nenhum gol, mas somou uma assistência, dada em sua estreia pelo Mecão, na vitória por 1 a 0 sobre o Operário Ferroviário, no dia 2 de junho.

NÚMEROS PELO CEARÁ

Já pelo Ceará, clube que detém os seus direitos econômicos, Léo Rafael soma 16 jogos em três temporadas (2021, 2022 e 2023), com um gol marcado e duas assistências. Com Chay, Jean Carlos, Guilherme Castilho e Pedro Lucas, integra o atual grupo de meias do Ceará.

