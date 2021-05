Léo Porto não lamenta empate do Fortaleza em Clássico: "Atuação condizente com o que foi o jogo"

O Fortaleza empatou em 0 a 0 com o Ferroviário no sábado, 8, pela 4ª rodada da 2ª Fase do Campeonato Cearense no Estádio Raimundão, em Caucaia, resultado que manteve o rival na liderança. O Ferroviário chegou aos 10 pontos e o Leão ficou com 8.

Foi o segundo empate seguido do Leão no Estadual, mas o técnico interino do Tricolor de Aço, Léo Porto, não lamentou o resultado, já que para ele, as duas equipes jogaram a partida que foi possível pelo gramado ruim.

Léo Porto Treinador Interino do Fortaleza "Tivemos uma atuação condizente com o que fou jogo. Criamos algumas chances, o Ferroviário também, mas não conseguimos fazer. Foi uma partida equilibrada, e o gramado deixou a bola viva. É complicado jogar em um gramado como esse. As duas equipes precisaram se adaptar e fazer o jogo possível", disse ele.

Novo ciclo

Para Léo, os erros técnicos e táticos da equipe são explicados pela dificuldade de se adaptar ao gramado, mas que a equipe evoluirá com a chegada no novo técnico Pablo Vojvoda, que se apresenta amanhã ao clube.

"Em um gramado como este, com a bola viva, os jogadores vão errar mais, com mais erro técnico e tático. A falta de criatividade em um gramado melhor não aconteceria. Com a chegada do professor, com tempo de trabalho para corrigir a equipe evoluirá, seguirá em frente".

Para o auxiliar, Vojvoda encontrará uma equipe bem fisicamente e taticamente.

"Conversamos via Zoom, ele perguntou sobre características individuais dos jogadores e sobre que achou da equipe. Entregamos a ele o elenco em uma condição física muito boa e tática também, finalizou ele.

