Léo Porto comenta vitória do Fortaleza no Cearense: "me agradou a agressividade"

O Fortaleza venceu o Caucaia no sábado por 4 a 1 no Castelão pela 2ª rodada do Campeonato Cearense, no jogo que marcou o retorno do certame estadual após 40 dias. O jogo era importante para o Leão virar a "página" após a eliminação na Copa do Nordeste para o Bahia nas semifinais que custou o emprego de Enderson Moreira. E o auxiliar Léo Porto, que dirigiu a equipe tricolor, elogiou a agressividade da equipe e a busca pelo gol a todo instante.

"Foi uma vitória importante, logo após uma eliminação. Precisávamos dar uma resposta em campo, com postura agressiva e buscando sempre o gol. Estou contente com o empenho de todos, mais contente pelo que os jogadores fizeram. O merito de todos eles", disse Léo Porto.

Continuidade e elogio

Para o treinador interino do Leão, ele deu continuidade ao trabalho que Enderson vinha fazendo e elogiou o adversário, que jogou na base da superação após desmanche.

"Nosso adversário teve mérito pelo pouco tempo preparação e se defendeu organizadamente atrás da linha da bola. Eles nos impuseram dificuldades, mas não deixamos de buscar o gol, sempre buscamos recuperar a bola rapidamente. Perdemos muitas chances, criamos muito, pelo futebol jogado para frente.Só demos continuidade ao que vinha sendo feito com Enderson, muitos comportamentos vinham sendo trabalhados e demos seguimento", finalizou ele.

