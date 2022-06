Léo Gamalho e Matheus Alexandre desfalcam Coritiba contra Ceará; veja provável escalação

O técnico Gustavo Morínigo, do Coritiba, não terá o lateral-direito Matheus Alexandre e o atacante Léo Gamalho à disposição para enfrentar o Ceará, no sábado (4), pela Série A do Campeonato Brasileiro. O defensor se recupera de dores na panturrilha direita, enquanto o centroavante está se recuperando de uma fisgada na panturrilha direita.

Em contrapartida, a equipe paranaense terá o retorno de três jogadores: os zagueiros Luciano Castán e Henrique e o atacante Alef Manga. Os atletas devem iniciar o confronto contra o Ceará no time titular. O lateral-direito Natanael voltou a ser relacionado no final de semana e pode ser novidade na equipe principal.

Para a partida, o paraguaio Gustavo Morínigo deve escalar o Coxa Branca com: Alex Muralha; Guillermo (Natanael), Henrique, Luciano Castán e Guilherme Biro; Willian Farias, Val e Thonny Anderson; Igor Paixão, Clayton e Alef Manga.

O duelo acontece na Arena Castelão, às 19h (horário de Brasília), e terá transmissão da Rádio Verdes Mares, com o Diário do Nordeste acompanhando em Tempo Real.