Léo Condé lamenta saída de Vojvoda e exalta momento do Ceará após vitória no Clássico-Rei

O técnico do Ceará, Léo Condé, comentou em entrevista ao programa Zona Mista, comandado por Hernan, sobre a saída de Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza após a derrota no Clássico-Rei do último fim de semana. Embora tenha lamentado a queda do treinador argentino, Condé também aproveitou para destacar o bom momento vivido pelo Vozão, que voltou à Série A nesta temporada.

“O futebol brasileiro tem essas particularidades. O clássico vale muito. Saiu um grande profissional que estava realizando um trabalho espetacular no rival. Mas, nesta temporada, não só nos clássicos, eles não estavam fazendo até aqui uma boa campanha”, disse Condé.

O comandante alvinegro também ressaltou a boa performance do Ceará nos confrontos contra o Fortaleza. Sob o seu comando, o Vozão empatou um clássico e venceu três, incluindo a decisão do Campeonato Cearense, que garantiu ao Alvinegro o título estadual.

“De uma certa forma, nossa equipe teve um desempenho muito bom nos clássicos, tanto em performance quanto em resultados. Conquistamos o título estadual e, agora, vencemos esse clássico importante nesse momento de retomada do Campeonato Brasileiro. O Ceará ficou longe duas temporadas, jogando a Série B, e conseguiu iniciar a Série A bem, vencendo o primeiro clássico do campeonato”, completou.

Com o resultado, Léo Condé soma quatro vitórias e um empate no confronto direto com Vojvoda, contabilizando quatro partidas pelo Ceará e uma com o Vitória, seu antigo clube. O técnico argentino deixou o Fortaleza como o maior treinador da história do clube, mas sem vitórias sobre Condé.