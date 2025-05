Léo Condé lamenta eliminação do Ceará e fala de Pedro Raul: ‘foi no sacrifício’

O Ceará foi eliminado pelo Palmeiras na 3ª fase da Copa do Brasil. Precisando reverter uma derrota de 1 a 0 em casa, o Vovô entrou em campo no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quinta-feira (22), e perdeu por 3 a 0, se despedindo da competição nacional. O técnico Léo Condé avaliou a eliminação e ressaltou que o placar foi pesado pela forma com a qual a equipe competiu em campo.

"A gente já esperava um jogo muito difícil. É sempre complicado jogar contra o Palmeiras, ainda mais aqui, com mando deles. Então a gente foi muito bem marcado, não conseguiu sair da marcação do Palmeiras desde o início e não conseguiu desenvolver bem o nosso jogo. Foi passando o tempo, fomos nos adaptando ao campo, ganhando confiança e a gente foi equilibrando um pouco. Tivemos uma grande chance, impedimento milimétrico do Pedro Henrique, fizemos o gol (anulado), e fizemos uns ajustes, voltamos melhor do intervalo, mas no momento que a gente começou a criar com o Rafael Ramos e o Galeano, cometemos o pênalti. E o time sentiu muito, o Palmeiras ficou na frente, o nosso time tinha de se lançar, a gente arriscou e ofertou o que o Palmeiras tem de melhor, a transição em velocidade, então fizeram o 2º gol e praticamente definiram a partida. O Palmeiras é extremamente qualificado, bem treinando, uns dos melhores da América do Sul, mas o que fez a diferença foi o talento brasileiro, o Estêvão, um talento, que praticamente definiu o jogo em dois lances, depois sofremos o 3º gol mais no desespero, mas a gente sai lamentando o placar, que foi elástico, mas a gente gladiou até certo momento, serve de aprendizado para outras competições”. Léo Condé Técnico do Ceará

Na escalação alvinegra, uma das principais surpresas foi Pedro Raul. O centroavante sofreu uma lesão na vitória por 2 a 0 contra o Sport, no sábado (17), era dúvida, mas foi titular nos 90 minutos.

"O Pedro Raul realmente teve uma torção grave no último jogo, saiu no intervalo. Depois fez o tratamento com o departamento médico, não jogou 100%, foi no sacrifício, mas conseguiu perfomar bem, teve uma boa desenvoltura. Faltou maior aproximação dele em diferentes momentos do jogo”. Léo Condé Técnico do Ceará

Com a eliminação, o Ceará se despediu da Copa do Brasil com R$ 5,6 milhões em premiações. A meta do departamento de futebol era chegar, no mínimo, às oitavas de final.