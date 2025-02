Léo Condé indica possível estreia de Martínez pelo Ceará no Clássico-Rei

O técnico do Ceará, Léo Condé, revelou que o Alvinegro pode contar com uma novidade no Clássico-Rei deste sábado (8), contra o Fortaleza, pelo Campeonato Cearense. Trata-se do atacante argentino Alejandro Martínez, anunciado nos últimos dias pelo Vovô.

“Ainda faltam trâmites, mas possivelmente deve ter condições, dentro do que a diretoria de futebol nos passou. Ele estando à disposição, é possível que eu leve para o jogo. Se vai jogar ou não, a gente não sabe, tem que avaliar um pouco mais o dia a dia de trabalho dele”, disse Léo Condé em entrevista após o jogo contra o CSA, nesta quarta (5).

De acordo com a avaliação de Condé, Martínez é um jogador muito interessante para o time por apresentar uma característica que ainda não havia no elenco: jogador canhoto que atua pelo lado do campo. O treinador disse ter certeza que o argentino vai “agregar muito”.

Legenda: Alejandro Martínez é o novo reforço do Ceará Foto: Reprodução/Instagram Alejandro Martínez

A gente mudou metade do plantel, vai enfrentar um adversário que contratou três ou quatro peças, uma base montada há dois, três anos. Mas a gente sabe o que representa o Clássico, sabe da nossa capacidade. Vamos tratar com a seriedade que tem que ser tratada. Léo Condé Técnico do Ceará

Fortaleza e Ceará entram em campo no próximo sábado (8), às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar o Clássico-Rei válido pela quinta rodada do Campeonato Cearense 2025.