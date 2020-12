Léo Chú destaca relação com Guto e confiança no Ceará: "ele conversa comigo e vou bem"

Emprestado ao Ceará, o atacante Léo Chú cresceu de produção e assumiu a titularidade com Guto Ferreira. Em coletiva nesta terça (15), o atleta exaltou a confiança e a relação com o comandante às vésperas do Clássico-Rei, domingo (20), às 20h30, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

"Minha relação com o Guto é muito boa. Ele até brinca comigo: 'Quando a gente conversa, tu sempre vai bem'. Quando não fiz um jogo bom e estou meio mal, ele conversa comigo e vou bem no jogo seguinte. A confiança que ele me passa é muito importante para eu cada vez mais evoluir", declarou.

Legenda: O treinador Guto Ferreira tem boa relação com o elenco do Ceará Foto: Thiago Gadelha / SVM

Na tabela, o time alvinegro registra 32 pontos e a 10ª posição. Após revés para o Atlético-GO em casa, uma vitória frente ao Fortaleza simboliza também a reabilitação no torneio.

O Vozão tem 32 pontos na tabela. Até o fim de 2020, após o confronto contra o Fortaleza, o Vozão ainda encara o Santos, na Vila Belmiro.

"A gente sabe da dimensão do clássico aqui no nosso estado e vamos dar o nosso melhor para sairmos com a vitória. Não será um jogo fácil, assim como todos os outros da Série A, mas estamos trabalhando para sair da Arena Castelão, no domingo, com o nosso objetivo alcançado", afirmou.

Léo Chú soma 18 partidas e dois gols na atual temporada pelo Vovô. Aos 20 anos, é tratado como uma das joias do futebol gaúcho e se destaca pela velocidade no sistema ofensivo.