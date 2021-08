Lenço usado por Messi na despedida ao Barcelona é ofertado por R$ 5 milhões

A despedida do jogador argentino Lionel Messi foi muito dolorosa para ele e para os torcedores do Barcelona. Porém, existe um homem que ficou muito feliz com o dia em que o maior jogador do mundo se despediu do time em que jogou por mais de 20 anos.

Esse homem não identificado conseguiu capturar o lenço de papel usado para enxugar as lágrimas do craque e colocou em um site de vendas. Ele pede o valor de US$ 1 milhão, o equivalente a R$ 5,3 milhões pelo item.

De acordo com o site Complete Sports, o tal homem estava sentado na primeira fila da entrevista coletiva e ficou de olho após a mulher do atleta oferecer a ele um pequeno papel de seda para secar o choro.

Com o fim da coletiva, ele pegou o papel e logo cadastrou no site de comércio eletrônico Meikeduo. Na legenda, ainda segundo o site, o vendedor afirma que o tecido conteria o "material genético" de Messi e que assim seria possível "clonar" Messi.

O produto, porém, já não podia mais ser encontrado no site. Não se sabe se foi retirado ou se alguém muito fã de Messi -e rico- comprou o lencinho.

Saída do Barcelona

Concretizou-se no dia 10 de agosto o que vinha se desenhando desde que o Barcelona anunciou o adeus de Lionel Messi, 34. O craque argentino embarcou da Espanha à França para assinar contrato com o Paris Saint-Germain, onde se juntará ao velho companheiro Neymar.

Na chegada do atleta à capital francesa, já não havia mais dúvida. Ele desembarcou vestindo uma camisa com a frase "aqui é Paris" e foi recebido por fãs de seu novo clube. Neymar o saudou no Instagram: "Juntos novamente".

Messi assinou com o PSG um compromisso de duas temporadas, com possibilidade de prorrogação por mais uma.

Após a chegada no aeroporto, fez exames médicos e, no final da tarde, o clube publicou um vídeo nas redes sociais oficializando sua chegada e com o craque vestindo a primeira camisa que não é a do Barcelona.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte