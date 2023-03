Leilão e GP Haras Primavera acontece neste final de semana; veja programação

Após quinze edições sendo realizada na cidade de Canindé, o Grande Prêmio e Leilão Haras Primavera muda de local e acontecerá no Jockey Club Cearense, nos dias 24 , 25 e 26 de março.

Ao longo dos anos, o evento, promovido pelo criador Rafael Leal, ganhou firme conceito nacional, não só nos que promovem a reprodução de animais Quarto de Milha, como de outras raças equinas. Com um cronograma bem elaborado, presença de animais jovens, debutantes, nascidos em 2020, na Região Nordeste, acolhimento aos visitantes e premiação recorde, como a desta programação, no valor de R$300 mil.

Programação

A partir da sexta-feira (24), terá a abertura com apresentação dos animais inscritos nas provas do GP, com distância de 320 metros, a partir das 17 horas e a seguir o Leilão de Apostas.

No sábado (25), acontece as provas classificatórias, às 14h. Às 18 horas, começa o início do Leilão de Venda de trinta e um belos e inéditos lotes de jovens animais, machos e fêmeas. Quatro diferentes criações dos Haras Primavera, Fazenda Haras Claro, Haras Monte Verde e Rancho RM. A Campeã Nacional Fazenda Haras Claro terá lote especial à venda, como — Requinte To Fly, Rouxinol Secret e Raio Cartel Lake.

No domingo (26), às 15h, começa a Prova de Consolação e final do XVI Grande Premio Haras Primavera.

Além do Grande Prêmio (GP), terá também o Leilão de Venda, com a presença das maiores criações quartistas do País, como a Campeã Nacional Fazenda Haras Claro.