Leilão e GP Fortaleza Quarter Horse Show reúnem criadores de excelência no Nordeste

As edições XIII do Leilão e XII do Grande Prêmio Fortaleza Quarter Horse Show, que acontecem em setembro, reúnem maiores destaques da equinocultura da temporada 2021 em todo Nordeste.

A Fazenda Haras Claro, do Ceará, terá a oferta de dez criações, entre potros e potrancas no XIII Leilão Fortaleza Quarter Horse Show, na programação dos dias 17, 18 e 19 de setembro próximo, no Jockey Club Cearense.

É a Festa Nacional da Criação Quarto de Milha, destaque nos eventos da Associação Brasileira de Quarto de Milha (ABQM). Além da presença da Fazenda Haras Claro, Haras Primavera e Rancho RM fazem parte do grupo promotor deste tradicional evento de Quarto de Milha.

A relação dos animais da campeã Fazenda Haras Claro a ser ofertada no Leilão Quarter Horse Show é: Poesia Lake, Pirulito For Me, Pincel Lake, Pintura Senador, Porteiro For Me, Phoenix Lake, Princesa Screw, Portugal For Me, Porcelana Lake e Pitucha Down Perry. Programação somente para animais nascidos na Região Nordeste - Geração 2018.

Vinte e cinco animais inscritos mas provas do XII GP Fortaleza Quarter Horse Show encontram-se alojados nas cocheiras do Jockey Club Cearense, cumprindo treinos de galopes e passeios. As provas terão percurso de 365 metros. Premiaçōes totais de R$ 200 mil, um carro zero km e seis motos zero km.

