Leicester x Tottenham: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Leicester enfrenta o Tottenham nesta quinta-feira, 16 de dezembro, às 16h30 (horário de Brasília), no estádio King Power Stadium, em Leicester, pela 17ª rodada da Premier League.

Os dois clubes ocupam a zona intermediária da tabela do Campeonato Inglês. Enquanto o Leicester é o 9º colocado, com 22 pontos, o Tottenham é o 7º, com 25. Eles tentam se aproximar do pelotão de cima, mas fazem campanhas irregulares.

Onde vai passar

A partida será transmitida por Fox Sports e Star+.



Prováveis Escalações

Leicester

Schmeichel; Pereira, Soumare, Nelson e Thomas; Ndidi e Tielemans; Maddison, Dewsbury-Hall e Barnes; Daka. Técnico: Brendan Rodgers.

Tottenham

Lloris; Sanchez, Dier, Davies; Tanganga, Hojbjerg, Winks, Reguilon; Alli, Bergwijn; Kane. Técnico: Antonio Conte.

Ficha técnica de Leicester x Tottenham

Local: King Power Stadium, em Leicester

Data: 16:30h (de Brasília), quinta-feira, 16 de dezembro

Árbitro: C. Pawson

Transmissão: Fox Sports e Star+

