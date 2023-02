Leicester x Arsenal: confira horário, palpites e prováveis escalações

Leicester e Arsenal se enfrentam neste sábado, (25), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontece no estádio King Power às 12h.

Para o jogo as equipes chegam em situações distintas. O Arsenal é o líder, com 54 pontos, 17 vitórias, três empates e três derrotas. O Leicester ocupa a 14ª posição, com 24 pontos, sete vitórias, três empates e 13 derrotas. Em sua última rodada, o Arsenal venceu o Aston Villa por 4 a 2 e o Leicester foi derrotado por 3 a 0 pelo Manchester United.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ESPN e Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Leicester: Ward, Castagne, Souttar, Faes e Kristiansen; Tielemans e Dewsbury-Hall; Tetê, Maddison e Barnes; Iheanacho. Técnico: Brendan Rodgers

Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, Saliba, Gabriel Magalhães e Zinchenko; Jorginho, Xhaka e Odegaard; Saka, Nketiah e Martinelli. Treinador: Mikel Arteta

LEICESTER X ARSENAL | FICHA TÉCNICA

Data: 25/02/2023

Horário: 12h

Local: King Power Stadium

Árbitro: Craig Pawson