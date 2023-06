Lei do ex? Destaque no Fortaleza, Calebe encara o Atlético-MG pela primeira vez

Contratado com compra de 50% dos direitos econômicos junto ao Atlético-MG, em fevereiro, o meia Calebe, do Fortaleza, vai enfrentar o ex-clube pela primeira vez neste sábado (24), em jogo válido pela 12ª rodada da Série A do Brasileiro.

Cria da base do São Paulo e revelado profissionalmente no Galo, o jogador virou peça importante no Tricolor do Pici e já marcou quatro gols, inclusive o que valeu o pentacampeonato cearense, além de ter oferecido quatro assistências aos companheiros.

Respeito

O passe para gol mais recente, inclusive, foi na vitória sobre o Cruzeiro, em pleno Mineirão, na última quarta-feira, 21, servindo o argentino Juan Martín Lucero. No Castelão, neste sábado, o meia de apenas 23 anos vai enfrentar o Atlético-MG, clube que defendeu nas cinco temporadas anteriores, e falou sobre o sentimento que carrega para esse embate.

“Sou grato ao Atlético-MG, faz parte da minha trajetória, mas hoje eu defendo as cores do Fortaleza, time que tem me dado muitas oportunidades de crescer profissionalmente. São duas grandes equipes do futebol brasileiro, será um jogo muito equilibrado”, comentou o camisa 27 do Leão.

Por conhecer bem a equipe adversária, já que fez três jogos pelo Galo em 2023, bem como por ter jogado apenas em parte do segundo tempo no jogo passado, é possível que Calebe comece a partida deste sábado como titular. Com ele em campo, a famosa “Lei do Ex” pode atacar mais uma vez no futebol brasileiro.