Leeds x Manchester City: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Manchester City e Leeds se enfrentam em jogo da 17ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo entre as equipes será nesta quarta-feira (28), às 17h (de Brasília), no Estádio Elland Road.

Sob comando de Pep Guardiola, o time chega com moral para o confronto depois de eliminar o Liverpool nas oitavas da Copa da Liga Inglesa. Os Citizens buscam uma vitória para não se desgrudarem do Arsenal na briga pela liderança do torneio.

Na outra ponta, os donos da casa tentam se recuperar. A equipe está em 15º lugar e soma 15 pontos. O grupo busca evitar entrar mais um ano na zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

LEEDS - Meslier; Kristensen, Koch, Cooper e Struijk; Tyler Adams, Marc Roca, Luis Sinisterra, Jack Harrison e Brenden Aaronson; Rodrigo. Técnico: Jesse March.

MANCHESTER CITY - Ederson; Walker, Stones, Aké e Gómez; Rodri, Gundogan e De Bruyne; Foden, Mahrez e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

FICHA TÉCNICA

Leeds x Manchester City

Data e hora: 28/12, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Elland Road.

