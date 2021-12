Leeds x Arsenal: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Leeds enfrenta o Arsenal neste sábado, 18 de dezembro às 14h30 (horário de Brasília), no Elland Road, em Leeds, pela 18ª rodada da Premier League.

Enquanto o Leeds United está ameaçado pela zona do rebaixamento, com 16 na 16ª posição, o Arsenal é o 4º colocado, com 29 pontos.

Onde vai passar

A partida será transmitida no streaming Star+.

Palpites para Leeds x Arsenal

inter@

Prováveis Escalações

Leeds

Meslier; Ayling, Koch, Llorente, Dallas; Klich, Forshaw; Raphinha, Roberts, Harrison; Gelhardt. Técnico: Marcelo Bielsa.

Arsenal

Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel e Tierney; Partey, Xhaka, Saka, Martinelli e Odegaard; Lacazette. Técnico: Mikel Arteta.

Ficha técnica de Leeds x Arsenal

Local: Elland Road, em Leeds

Data: 14h30 (de Brasília), sábado, 18 de dezembro

Onde assistir: Star+

Árbitro: A. Marriner

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte