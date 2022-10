Leeds United x Arsenal: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na manhã deste domingo, (16), o Arsenal visita o Ledds United às 10h no Elland Road em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. Para a partida os técnicos terão dificuldades ao escalar seus times, do lado do Leeds os jogadores Dallas, Gray, Forshaw e Leo Hjelde são ausências confirmadas e o Arsenal não poderá contar com Elneny e Smith Rowe. Zinchenko é dúvida para o confronto.

Onde assistir

O jogo terá transmissão no Star+.

Palpite para o jogo

Prováveis Escalações

Leeds United: Meslier; Kristensen, Koch, Cooper e Struijk; Adams, Roca, Aaronson, Rodrigo e Sinisterra; Bamford (Harrison). Técnico: Jesse Marsch

Arsenal: Ramsdale; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães e Tomiyasu; Xhaka, Partey, Saka, Odegaard e Gabriel Martinelli; Gabriel Jesus. Técnico: Mikel Arteta

Leeds United x Arsenal | Ficha Técnica

Horário: Elland Road

Data: 16/10/2022

Local: Elland Road

Árbitro: Chris Kavanagh