Leclerc não irá participar do GP de Mônaco da Fórmula 1

O piloto monesgasco Charles Leclerc, da Ferrari, não irá participar do Grande Prêmio de Mônaco que acontece neste domingo (23). O perfil oficial da Fórmula 1 confirmou a informação. Com isso, o segundo colocado nos treinos de classificação, Max Verstappen, assume a pole position.

Foto: Reprodução

Segundo a escuderia italiana, o carro de Leclerc apresentou um problema no eixo do motor e não era possível consertar até a largada.

O problema foi notado durante a volta de instalação para o alinhamento da largada. Na ocasião, o piloto falou no rádio que o câmbio não estava funcionando.

Leclerc foi aos boxes e largaria de lá, porém, minutos depois a escuderia afirmou que ele não disputaria a prova.

Leclerc é o quinto na classificação do mundial de pilotos, e a Ferrari, quarta na classificação de construtores.

Batida no treino classificatório

Esta tinha sido a primeira vez nesta temporada e a oitava em sua curta carreira que Leclerc, de 23 anos, conseguiu o melhor tempo de classificação. Sua última pole havia sido em outubro de 2019 no México.

Nos segundos finais, Leclerc perdeu o controle de seu carro no setor da Piscina do porto do Principado, e bateu no guard-rail. O acidente causou o fim prematuro da sessão e impediu que os demais pilotos pudessem melhorar seus tempos.

Neste domingo, por volta de duas horas antes da largada, a Ferrari chegou a dizer que o câmbio do carro estava em perfeitas condições e não precisaria ser trocado, o que causaria uma punição de cinco posições no grid.

Grid de largada do Grande Prêmio de Mônaco

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

2ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

3ª fila:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda)

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

4ª fila:

Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin-Mercedes)

Sergio Pérez (MEX/Red Bull-Honda)

5ª fila:

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo-Ferrari)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

6ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

7ª fila:

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

8ª fila:

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Honda)

Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault)

9ª fila:

Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

Nikita Mazepin (RUS/Haas-Ferrari)

10ª fila:

Mick Schumacher (ALE/Haas-Ferrari)