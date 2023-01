Lecce x Milan: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Lecce e Milan entram em campo neste sábado (14), às 14h de Brasília, no Stadio Comunale Via del Mare, em Lecce (ITA), para disputar a 18ª rodada da Serie A 2022/23, a primeira divisão do Campeonato Italiano.

O Lecce ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela de classificação. O time soma 19 pontos em 17 rodadas disputadas. Na última rodada, a equipe empatou em 0 a 0 com o Spezia, jogando fora de casa.

Já o Milan está na vice-liderança, na segunda posição da Serie A. A equipe italiana soma 37 pontos em 17 rodadas disputadas. Na última rodada, o time empatou em 2 a 2 com a Roma, jogando em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN pelo Star+.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Blin, Hjulmand e Gonzalez; Strefezza, Colombo e Di Francesco. Técnico: Marco Baroni.

Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kalulu e Hernández; Bennacer e Pobega; Saelemaekers, Díaz e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

LECCE X MILAN | FICHA TÉCNICA

Local: Stadio Comunale Via del Mare, em Lecce (ITA)

Data: 14/01/2023 (sábado)

Horário: 14h (de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)