Leandro Carvalho tem contrato com clube árabe rescindido e retorna ao Ceará

O atacante Leandro Carvalho encerrou o vínculo de empréstimo com o Al-Qadsiah, da 2ª divisão da Arábia Saudita, e está retornando ao Ceará Sporting Club. Pelo clube árabe, o atleta disputou 15 partidas e anotou três assistências.

O contrato inicial era até maio de 2022 e, ao final do período, a equipe poderia exercer a prioridade de compra, caso tivesse intenção. Como encerrou o contrato antes do prazo, pode pagar multa ao Ceará, que avalia a situação. No Vovô, o atacante possui situação contratual até o fim de 2023.

Com o retorno ao Brasil, o jogador de 26 anos terá o futuro decidido com a nova comissão. O técnico Tiago Nunes irá avaliar o atacante, enquanto a diretoria estuda possibilidades. Em 2021, Carvalho foi cedido também ao América-MG.

Leandro Carvalho no Ceará

Leandro Carvalho chegou ao Ceará em 2017, por empréstimo do Paysandu, para disputa da Série B. Com três gols em 17 partidas, foi importantíssimo para o acesso à Série A. No ano seguinte, cedido novamente ao Vovô, dessa vez pelo Botafogo, disputou 20 partidas e marcou cinco gols.

As boas atuações fizeram com que o Vovô adquirisse o atleta em definitivo em 2019. No entanto, o jogador não se firmou entre os titulares e foi negociado por empréstimo pela diretoria.