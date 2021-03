Leandro Carvalho se apresenta no América/MG após pegar Covid-19 pela 2ª vez; atacante festeja Lisca

Leandro Carvalho, emprestado pelo Ceará para o América/MG, se recuperou da Covid-19 pela 2ª vez e foi apresentado oficialmente pelo clube nesta segunda-feira (8). O atlete recebeu o resultado positivo no dia seguinte ao seu primeiro treino, no fim de fevereiro.

"Fiquei triste porque não foi a 1ª vez que peguei. Fiquei afastado 10 dias e voltei ao grupo, já pude treinar. Senti um pouco porque estava quase 10 semanas parado. Estou tentando voltar à minha melhor condição física para jogar", comentou o meia de 25 anos.

A vinda do atleta ao Coelho foi pedido do técnico Lisca, que trabalhou com Leandro no Ceará entre 2018 e 2019, quando o jogador teve sua melhor fase. O reforço destacou a relação com o treinador e a expectativa para voltarem a trabalhar juntos.

"Vejo esse reencontro com alegria. Os melhores momentos da minha carreira foi atuando com o Lisca. Agradeço de novo à ele e ao América pela oportunidade. Ele sabe do que pode exigir de mim e vice-versa. Nos respeitamos muito e sei como posso contribuir no estilo de jogo dele. Isso fortaleceu mais ainda. Viso muito a parte do grupo. Indo junto, começamos a conquistar as coisas individuais. Temos que ser malandros na Série A", declarou Leandro na coletiva.

O América é o vice-líder do Campeonato Mineiro e retorna à Série A do Brasileirão nesta temporada.

