Leandro Carvalho falta audiência de processo que movia contra o Ceará e terá que pagar R$ 108 mil

Leandro Carvalho, ex-Ceará, havia entrado na Justiça para solicitar indenização por danos morais, rescisão indireta e integração em verbas rescisórias. O jogador pediu mais de R$ 5,4 milhões ao clube como indenização, porém, não compareceu à audiência realizada nessa terça-feira (22), e o processo foi arquivado.

Em decorrência da ausência, o jogador agora terá que arcar com as custas do processo, cerca de R$ 108 mil.

O jogador teve uma saída conturbada do Alvinegro. Leandro Carvalho teve sua rescisão de contrato publicada no BID (Boletim Informativo Diário) no dia 1º de agosto e um dia depois já assinou com o Avaí, para jogar a Série B.

Mesmo com a presença de seu advogado, o atleta faltou à audiência e foi condenado ao pagamento.

NOTA DO CEARÁ:

Em audiência realizada nessa terça-feira, 22/08/2023, foi arquivada a Reclamação Trabalhista movida pelo ex-atleta do Clube, Leandro Carvalho, que requeria o pagamento de R$ 5.411.031,10.

Mesmo com a presença de seu advogado, o atleta faltou à audiência e foi condenado ao pagamento de custas processuais no valor de R$ 108.220,62, conforme requerido pelos advogados do Clube e acatado pela magistrada.

O Ceará Sporting Club foi representado pelo diretor de assuntos jurídicos, Dr. Fred Bandeira, e pelo executivo jurídico, Dr. Ranieri Mena Barreto.

Pelo Ceará, Leandro Carvalho atuou em 232 jogos e soma 32 gols e oito assistências. O jogador ainda não entrou em campo pelo Avaí nessa temporada.