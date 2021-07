Leandro Carvalho é emprestado pelo Ceará a clube do futebol árabe

O atacante Leandro Carvalho foi emprestado pelo Ceará para um clube do futebol da Arábia Saudita. O próprio jogador fez o anúncio nas redes sociais. O atacante defenderá o Al Qadisiyah, clube que disputa a divisão de acesso no país árabe.

Leandro, que tem vínculo com o Ceará até o fim de 2023, ficará emprestado por uma temporada, até maio de 2022, e ao final do período de empréstimo, o Al Qadisiyah poderá exercer a prioridade de compra, caso tenha intenção.

Aos 26 anos, o atacante tentará reencontrar o bom futebol. Nesta temporada, estava emprestado ao América-MG, mas acabou retornando antes do fim do prazo de empréstimo, pois teve problemas no clube.