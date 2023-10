LDU espera mais de 4 mil torcedores no Uruguai para jogo contra o Fortaleza

A busca por ingressos para a final da Copa Sul-Americana começou na última sexta-feira (13). Para o jogo do próximo dia 28 de outubro, em Punta del Este, no Uruguai, a diretoria da LDU, adversário do Fortaleza na partida, espera a presença de mais de 4 mil torcedores. De acordo com o diretor de futebol do clube, Esteban Paz, o time já está preparando uma logística na cidade uruguaia para receber os torcedores.

“Estamos muito lisonjeados ao ver o enorme esforço que nossos torcedores estão fazendo para nos acompanhar até Punta del Este. Portanto, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para que eles tenham todas as facilidades lá”, disse Esteban Paz, em entrevista a 'Rádio FB', de Quito.

'Enorme Esforço'

Distante mais de 6.033 quilômetros de Quito, o palco da final será o Estádio Domingo Burgueño Miguel de Punta del Este - Maldonado, Uruguai. Esteban Paz classificou a presença da torcida como um 'enorme esforço'.

Venda de ingressos

Os ingressos exclusivos para as torcidas do Fortaleza e da LDU serão vendidos apenas na terça-feira (17), às 15h, também pelo site da entidade. Foram disponibilizados 3,5 mil ingressos para cada torcida, na categoria 3.

Categorias:

Categoria 1: USD 70 (R$ 356,50)

Categoria 2: USD 40 (R$ 204) / Público local (exclusivo com identidade uruguaia): USD 10 (R$ 50,00)

Categoria 3: USD 30 (exclusivo para clubes finalistas) (R$153,00)

Para a compra no site, o torcedor deverá se cadastrar utilizando o seu CPF. Os bilhetes devem estar identificados com os dados pessoais de cada um, já que são nominais e intransferíveis.