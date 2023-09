Lazio x Atlético de Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Lazio e Atlético de Madrid se enfrentam em jogo da primeira rodada do Grupo E da Champions League 2023/23. O duelo entre as equipes será nesta terça-feira (19), no Estádio Olímpico de Roma, às 16h (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

TNT Sports

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Lazio: Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Guendouzi, Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Azpilicueta, Witsel, Savic, Galan; Saul, Barrios, Llorente; Griezmann, Álvaro Morata.

FICHA TÉCNICA

Lazio x Atlético de Madrid

Data e hora: 19/09, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Roma (ITA)