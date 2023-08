Lateral que nem jogou pelo Ceará marca golaço em estreia na Colômbia, veja vídeo

A passagem do lateral Orejuela pelo Vovô durou pouco mais de um mês. Sem ter sido aproveitado por Guto Ferreira e sequer ter entrado em campo no período em que esteve no clube alvinegro, o atleta aceitou uma proposta do Independiente Medellín e retornou ao seu país de origem. Logo em sua estreia, o colombiano marcou um golaço. Veja abaixo:

LUIS MANUEL OREJUELA! Qué pedazo de jugador y que GOLAAAZO!! 🔴🔵 pic.twitter.com/XNQwesdhX3 — 𝖀𝖗𝖎𝖇𝖊 ⚜ (@JuanJUribe_) August 21, 2023

No lance, Orejuela recebe lançamento em profundidade, dá um drible da vaca de letra no marcador e toca com a perna esquerda no canto do goleiro adversário. O gol foi o segundo da vitória por 2 a 1 do Independiente Medellín sobre o Alianza Petrolera, pelo Campeonato Colombiano.

[🥳🔴🔵] Un golazo con triple celebración: debut, victoria #Poderosa y un día especial para Orejuela

¡Feliz cumpleaños, Luis! Y gran bienvenida al equipo más paisa 👏❤️💙#MásFuertesJuntos #110AñosDeHistoriaa pic.twitter.com/NA4K1S3zT1 — DIM (@DIM_Oficial) August 21, 2023

PASSAGEM METEÓRICA

Legenda: Orejuela foi apresentado oficialmente no Ceará no dia 4 de julho. Foto: Raisa Martins / SVM

Orejuela foi o primeiro reforço anunciado pelo Ceará na abertura da última janela de transferências. A expectativa era que o colombiano fosse a solução de uma das lacunas presentes no elenco alvinegro: a lateral direita. No entanto, ele não chegou nem a entrar em campo nas oportunidades em que foi relacionado.

O atleta esteve presente no banco do Vovô em quatro oportunidades, todas sob o comando de Guto Ferreira: Botafogo/SP, Vila Nova/GO, Juventude e Ituano. Sem receber os minutos esperados dentro das quatro linhas, o jogador resolveu aceitar uma proposta do Independiente Medellín e voltar ao seu país natal, alegando que lá poderia jogar mais e ter a possibilidade de retornar à seleção nacional.

Hoje, o Vovô possui Warley e Michel Macêdo para a posição. Além deles, o volante Caíque Gonçalves já chegou a ser utilizado de maneira improvisada na posição.