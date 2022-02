Lateral do Atlético Cearense fratura perna em treino e deve desfalcar equipe por seis meses

Lucas Timbaúba, lateral-esquerdo do Atlético Cearense, está fora de praticamente toda a temporada, inclusive do Campeonato Estadual e da Série C do Brasileirão. O atleta fraturou a perna esquerda durante treinamento. A informação foi divulgada nas redes sociais do clube nesta quinta-feira (3). A previsão para a recuperação completa do jogador é de seis meses.

A assessoria do clube informou que o atleta já passou por cirurgia e iniciou o processo de recuperação com fisioterapia.

No Cearense, a Águia da Precabura está em sétimo, na penúltima colocação, com seis pontos ganhos. A equipe enfrenta o Ferroviário, no Estádio Elzir Cabral, em jogo válido pela 10ª rodada da competição. A partida será às 15h30 do sábado (5).

Legenda: Lucas Timbaúba fraturou a perna durante treinamento. Foto: Divulgação/Atlético Cearense