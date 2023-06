Lateral-direito Michel Macedo volta a treinar com o elenco do Ceará em reapresentação; veja imagens

O Ceará se reapresentou, na tarde desta terça-feira (13), e iniciou sua preparação para o confronto diante do Sampaio Corrêa, no próximo dia 25, às 15h30, no Estádio Castelão, em São Luís, com uma novidade interessante para a torcida. O lateral-direito Michel Macedo, que sofreu um estiramento muscular da coxa esquerda, está totalmente recuperado e treinou normalmente com o grupo alvinegro durante toda a atividade.

Legenda: Michel Macedo na atividade de reapresentação na tarde desta terça-feira. Foto: Felipe Santos / Ceará SC

A última vez que Michel esteve em campo com a camisa do Ceará foi no empate por 0 a 0 diante da Ponte Preta, pela 4ª rodada da Série B, no dia 07 de maio, em Campinas. De lá pra cá, o atleta esteve tratando a sua lesão. Em um momento que o Vovô vive problemas para encaixar seu sistema defensivo na temporada, o retorno do jogador concede mais uma opção para o técnico Eduardo Barroca.

Legenda: Michel Macedo começou entre os titulares diante da Ponte Preta, mas atuou por apenas 20 minutos antes de se lesionar. Foto: Israel Simonton /Ceará SC

O treinamento em Porangabuçu ocorreu no período da tarde e teve dois momentos específicos. O primeiro foi marcado por um trabalho de força, em circuito funcional, orientado pelos preparadores físicos Eduardo Ballalai e Roberto Farias. Na segunda parte do treino, Eduardo Barroca dividiu os atletas em dois grupos e fez uma atividade de dois toques em campo reduzido.

VEJA COMO FOI A ATIVIDADE: