Lateral-direito Eduardo pode deixar o Ceará rumo ao América-MG

O lateral-direito Eduardo está próximo de deixar o Ceará. Ele tem uma negociação encaminhada com o América/MG e deve acertar sua saída do Vozão em breve.

O presidente do Vovô, Robinson de Castro, confirmou que há um acordo encaminhado entre Eduardo e América.

O contrato de Eduardo com o Ceará é até o fim de 2022 e seria rescindido, com o Coelho o contratando a pedido do técnico Lisca.

O treinador, inclusive, aprovou a contratação de Eduardo por considera-lo experiente na disputa da elite do Campeonato Brasileiro. O jogador de 34 anos já disputou a competição por Vasco, Criciúma, Athletico-PR, Chapecoense, Bahia e Ceará.

Chance

Em 2020, Eduardo passou grande parte da temporada na reserva de Samuel Xavier, atuando por 26 partidas e marcando um gol.

Este ano, com a ida de Samuel Xavier para o Fluminense, Eduardo começou como titular, atuando em 6 partidas, mas foi reserva do recém chegado Gabriel Dias.

A outra opção do Ceará para a lateral-direita é Buiú.