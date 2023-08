LaLiga volta nesta sexta (11) com duelo entre Barça e Real: veja guia com destaques e onde assistir

O Campeonato Espanhol volta nesta sexta-feira (11). O Real Madrid vai fazer sua estreia fora de casa, diante do Athletic Bilbao. O atual campeão do torneio, Barcelona, também começa como visitante, no duelo contra o Getafe. A última rodada está prevista para acontecer no dia 26 de maio de 2024, quando o Real enfrenta o Betis, em casa. O Barça encara o Sevilla, longe de casa.

O Barcelona busca voltar a sua melhor fase no país. Apesar do último título na temporada passada, o time catalão está longe de lembrar o elenco que colocava medo nos adversários e que tinha protagonismo na Europa. O time de Xavi Hernández vem com mudanças para 2023/2024. Busquets e Alba se despediram e Messi não voltou. Gündogan, ex-Manchester City, é a principal peça do momento.

Liderado por Carlo Ancelotti (até 2024), o Real Madrid, maior campeão da competição, aposta em um elenco mesclado entre jovens promissores, para reformular um elenco que costuma usar seus jogadores por temporadas contínuas (Vinícius Júnior, Rodrygo, Bellingham, Mendy). E também conta com veteranos de guerra, que contribuíram de forma considerável para títulos importantes na história do clube (Toni Kroos, Luka Modric, Carvajal). O time perdeu um nome importante, Karim Benzema saiu para o futebol árabe e deixou uma incógnita sobre quem poderia assumir a camisa 9 do time. Além de Benzema, Courtois sofreu uma grave lesão no joelho durante o treino. A previsão é de que fique fora dos gramados entre cinco e sete meses. A lesão de Courtois foi no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Veja os jogos da primeira rodada:

Almería x Rayo Vallecano (sexta-feira, 11/08)

Athletic Bilbao x Real Madrid (sábado, 12/08)

Atlético de Madrid x Granada (segunda-feira, 14/08)

Celta de Vigo x Osasuna (domingo, 13/08)

Sevilla x Valencia (sexta-feira, 11/08)

Las Palmas x Mallorca (sábado, 12/08)

Getafe x Barcelona (domingo, 13/08)

Villarreal x Betis (domingo, 13/08)

Real Sociedad x Girona (sábado, 12/08)

Cádiz x Alavés (segunda-feira, 14/08)

Datas: 11, 12 e 13 de agosto

Datas dos "El clásicos":

29/10/2023: Barcelona x Real Madrid (11ª rodada)

21/04/2024: Real Madrid x Barcelona (32ª rodada)

Últimos títulos do torneio entre os três maiores da Espanha:

O Real Madrid, carrega a coroa de maior campeão da competição, conquistando 35 títulos (último em 2021-22).

O Barcelona chega para 2023-24 como o atual campeão. Na última temporada, os catalães alcançaram a marca de 27 títulos.

O Atlético de Madrid aparece em terceiro maior vencedor da LaLiga, com 11 títulos. A última taça foi conquistada em 2020-21.

Veja a lista completa:

1- Real Madrid: 35 títulos (último em 2021-22)

2- Barcelona: 27 títulos (último em 2022-23)

3- Atlético de Madrid: 11 títulos (último em 2020-21)

4- Athletic Bilbao: 8 títulos (último em 1983-24)

5- Valencia: 6 títulos (último em 2003-04)

6- Real Sociedad: 2 títulos (último em 1981-82)

7- Real Betis: 1 título (1934-35)

7- Sevilla: 1 título (1945-46)

7- Deportivo La Coruña: 1 título (1999-00)

Maiores artilheiros da competição:

O maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol é Lionel Messi. O argentino se despediu da competição espanhola anotando 474 gols em 520 jogos, sendo todos pelo Barcelona entre 2004 e 2021. Logo atrás, temos Cristiano Ronaldo, com 311 gols em 292 jogos.

Confira a lista dos Top-5:

1. Lionel Messi – 474 gols - (Barcelona: 474 gols em 520 jogos)

2. Cristiano Ronaldo – 311 gols - (Real Madrid: 311 gols em 292 jogos)

3. Telmo Zarra – 254 gols - (Athletic Bilbao: 254 gols em 277 jogos)

4. Karim Benzema – 236 gols - (Real Madrid: 236 gols em 437 jogos)

5. Hugo Sánchez – 234 gols - (Real Madrid: 199 gols em 267 jogos; Atlético de Madrid: 75 gols em 150 jogos; Rayo Vallecano: 17 gols em 30 jogos)

*Sob supervisão de João Bandeira Neto