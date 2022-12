LaLiga volta nesta quinta-feira (29): veja como estava o Campeonato Espanhol antes da Copa

Após 48 dias de paralisação, a bola volta a rolar na LaLiga, o Campeonato Espanhol. Nesta quinta-feira (29), três partidas movimentam os gramados da Espanha naquela que é considerada uma das principais ligas nacionais do continente europeu, após mais de um mês parada por conta da Copa do Mundo. Mas como estava a competição antes da pausa?

BARCELONA NA LIDERANÇA

O Barcelona fez um grande início de temporada e ocupa a liderança da LaLiga. A equipe catalã disputou 14 rodadas até o momento, com 12 vitórias, um empate e uma derrota. A vantagem para o Real Madrid, atual segundo colocado, é de dois pontos, com o Barcelona somando 37 pontos e o Real Madrid com 35.

LEWANDOWSKI ISOLADO NA ARTILHARIA

Um jogador em especial brilhou nas rodadas da LaLiga antes da pausa para a Copa do Mundo: Robert Lewandowski. O atacante polonês chegou ao Barcelona nesta temporada e tem tido um desempenho muito positivo no Campeonato Espanhol. Em 14 rodadas, o centroavante marcou 13 gols, sendo artilheiro isolado da competição.

SEVILLA EM FASE COMPLICADA

O Sevilla, uma das equipes mais tradicionais da Espanha, não vinha tendo um bom desempenho no início de temporada. Após 14 rodadas, o Sevilla ocupa apenas a 18ª colocação, estando na zona de rebaixamento e somando 11 pontos. São cinco jogos seguidos sem vencer, com três derrotas e dois empates.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO

1 | Barcelona | 37 pontos | 14 jogos

2 | Real Madrid | 35 pontos | 14 jogos

3 | Real Sociedad | 26 pontos | 14 jogos

4 | Athletic Bilbao | 24 pontos | 14 jogos

5 | Atlético de Madrid | 24 pontos | 14 jogos

6 | Betis | 22 pontos | 24 jogos

7 | Osasuna | 23 pontos | 14 jogos

8 | Rayo Vallecano | 22 pontos | 14 jogos

9 | Villarreal | 21 pontos | 14 jogos

10 | Valencia | 19 pontos | 14 jogos

11 | Mallorca | 19 pontos | 14 jogos

12 | Valladolid | 17 pontos | 14 jogos

13 | Girona | 16 pontos | 14 jogos

14 | Almería | 16 pontos | 14 jogos

15 | Getafe | 14 pontos | 14 jogos

16 | Espanyol | 12 pontos | 14 jogos

17 | Celta | 12 pontos | 14 jogos

18 | Sevilla | 11 pontos | 14 jogos

19 | Cádiz | 11 pontos | 14 jogos

20 | Elche | 4 pontos | 14 jogos

JOGOS DA RODADA DE RETORNO

QUINTA-FEIRA, 29 DE DEZEMBRO

13h | Girona - Rayo Vallecano

15h15 | Betis - Athletic Bilbao

17h30 | Atlético de Madrid - Elche

SEXTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO

13h | Getafe - Mallorca

15h15 | Celta de Vigo - Sevilla

15h15 | Cádiz - Almería

17h30 | Real Valladolid - Real Madrid

SÁBADO, 31 DE DEZEMBRO

10h | Barcelona - Espanyol

12h15 | Real Sociedad - Osasuna

12h15 | Villarreal - Valencia