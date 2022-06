LaLiga denuncia Paris Saint-Germain (PSG) e Manchester City por quebra do Fair Play Financeiro

Responsável pela organização do Campeonato Espanhol, a LaLiga formalizou denúncias contra Paris Saint-Germain (PSG) e Manchester City junto à Uefa por supostas infrações no Fair Play Financeiro. A entidade não descartou tomar ações também no âmbito da justiça comum na França e na União Europeia.

A instituição alega que os rivais europeus estão desrespeitando as regras de sustentabilidade financeira da Uefa. Na prática, o Fair Play Financeiro limita os gastos dos clubes em contratações com o objetivo de evitar desequilíbrios maiores entre os times dentro de campo.

A entidade espanhola fez as denúncias alegando que tanto o PSG quanto o City contam em orçamentos com dinheiro vindo de fora do futebol. No caso do clube francês, os recursos viriam, segundo a LaLiga, diretamente do governo do Catar na forma de patrocínios disfarçados. No City, a fonte seria o governo dos Emirados Árabes Unidos.

Mbappé e Haaland no radar

No contexto das denúncias está a tentativa frustrada do Real Madrid de contratar o atacante Kylian Mbappé, do PSG. Após receber oferta do gigante espanhol, o atleta decidiu permanecer no clube de Paris, que teria feita contraproposta também vultosa. Para os espanhóis, os recursos do PSG para bancar a renovação não estariam vindo do futebol.

No caso do Manchester City, a equipe do técnico Pep Guardiola realizou a contratação de Erling Haaland, por cerca de 75 milhões de euros (R$ 406 milhões). O norueguês era disputado por diversos times no mercado e irá receber o maior salário da equipe: 375 mil libras (R$ 2,3 milhões) semanais. O clube é que mais investiu em reforços na década.