Lacerda avalia disputa por posição no Ceará e elogia Luiz Otávio: “me ajudou muito”

O zagueiro Gabriel Lacerda atravessa boa fase com a camisa do Ceará. Após a lesão do ídolo Luiz Otávio, o atleta de 21 anos assumiu a vaga na defesa ao lado de Messias e acumulou boas atuações na Série A: soma 12 jogos e marcou dois gols. Com o retorno do companheiro e capitão alvinegro, o jovem jogador comentou sobre a briga pela titularidade.

"Essa disputa com o Luiz é muito saudável. Assisti a coletiva dele, me deu muita moral também, pontos positivos, então é uma disputa muito saudável. Ele me ajudou muito quando eu estava jogando. No jogo contra o Atlético-GO, torci muito”, afirmou.

A dúvida será definida no domingo (15), quando o time enfrenta o Corinthians, às 16h, fora de casa, pela 16ª rodada da Série A. Sobre o confronto, Lacerda ressaltou que o objetivo é a vitória.

"Procuramos ficar muito focados porque será um jogo muito difícil, mas a gente sempre entra para buscar os três pontos, não importa contra quem, se é o primeiro ou o último colocado. Sei que temos cinco pontos na frente (do Corinthians), mas não nos deixa em zona de conforto”, afirmou.

Na tabela, o time alvinegro soma 23 pontos e ocupa a 7ª posição na classificação. O Corinthians surge em 12º, com 18.

Confira outros pontos da entrevista

Guto Ferreira

“Ele tem sido fundamental na minha carreira, principalmente nos momentos de dificuldade. Ele tem essa característica de conversar bastante, é bom para quem está subindo (da base), mas todo mundo tem sido muito importante, isso é uma parte do meu crescimento também”.

Renovação

“A gente tem conversado, resolvido as coisas da melhor maneira. Estou sempre focado no que eu tenho de fazer, não estou deixando essa coisa extracampo interferir”.