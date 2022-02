Lacazette marca nos acréscimos e Arsenal vence Wolverhampton em duelo atrasado da Premier League

O Arsenal venceu o Wolverhampton, de virada, nesta quinta-feira (24) por 2 a 1, em duelo atrasado da 20ª rodada do Campeonato Inglês. Hwang abriu o placar para o Wolves, enquanto Pépé e Lacazette decretaram a vitória para os Gunners

Com o resultado, o Arsenal chegou aos 45 pontos e entrou no G5 do Campeonato Inglês, ultrapassando o West Ham. Vale pontuar que a equipe de Mikel Arteta ainda tem dois jogos atrasados. O Wolverhampton, por sua vez, figura na 7ª colocação, com 40 pontos.

A equipe londrina volta a campo apenas no dia 06 de março (domingo), às 11h (horário de Brasília) contra o Watford, enquanto o time de Bruno Lage visita o West Ham neste domingo (27), às 11h (horário de Brasília).

Ficha técnica | Arsenal 2 x 1 Wolverhampton

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Data: 24/02/2022 (quinta-feira)

Horário: 16h45 (de Brasília)

Árbitro: Martin Atkinson (ING)

Cartões amarelos: Bukayo Saka (Arsenal) e Raúl Jiménez (Wolverhampton)

Cartões vermelhos: -/-

Gols: Hee-Chan Hwang (10'1°T - Wolverhampton) e Nicolas Pepé (82'2°T - Arsenal) e Alexandre Lacazette (90'2°T+6)

Escalação do Arsenal: Ramsdale; Tierney (Nuno Tavares), Gabriel Magalhães, Ben White e Soares (Edward Nketiah); Xhaka, Partey, Gabriel Martinelli (Nicolas Pépé), Ødegaard e Saka; Lacazette. Técnico: Mikel Arteta.

Escalação do Wolverhampton: José Sá; Kilman, Coady e Saïss; Nélson Semedo (Jonny Otto), Rúben Neves, João Moutinho e Nouri; Hwang (Pedro Neto), Raúl Jiménez e Daniel Podence (Leander Dendoncker). Técnico: Bruno Lage.