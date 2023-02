Kobayashi comemora classificação do Ferroviário e exalta jogadores: 'Superaram o desgaste'

O técnico Paulinho Kobayashi concedeu entrevista coletiva após a classificação do Ferroviário para a 2ª Fase da Copa do Brasil ao vencer o Resende fora de casa por 2 a 1 no estádio do Trabalhador. O treinador coral exaltou os jogadores, que segundo ele, superaram o desgaste da maratona de jogos.

"Parabenizo os jogadores pela classificação, após jogar em um campo difícil. Foi um jogo difícil e eles se adaptaram rapidamente. E foi um jogo atípico, pelo cansaço da equipe. Estamos jogando a cada 4 dias e praticamente 15 jogos com a mesma equipe. Cerca de 70% da equipe atuou nos 15 jogos".

Legenda: O técnico Paulinho Kobayashi comemorou muito a classificação coral para a 2ª Fase da Copa do Brasil Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

O treinador admitiu a pressão do adversário na reta final do jogo, mas destacou que o jogo foi controlado.

"Tomamos pressão no 2º tempo, mas era natural pelo time da casa precisar vencer. Foram 20 minutos de desorganização nossa, mas depois disso controlamos. O gol que fizeram foi em jogada individual, que quebra qualquer sistema, mas o time manteve o encaixe. Trabalhamos para

não sofrer tanto, mas eles não tiveram tantas chances assim, o Douglas não fez tantas defesas".

Superação

Por fim, o treinador afirmou que a equipe tem se superado na temporada com classificações e vitórias importantes.

"A Pré-Copa do Nordeste já foi difícil, com a gente passando pelo ASA, pelo Confiança, vencendo o Ceará na estreia de grupos, mesmo o Estadual foi difícil e essa Copa do Brasil eu queria desde o ano passado (foi eliminado pelo Nova Venécia nos acréscimos). É um recurso que a gente consegue para o clube. A gente fica feliz, são recursos importantes da Copa do Nordeste e Copa do Brasil".