Kobayashi analisa reforços do Ferroviário para a Série D; clube realiza amistoso

O Ferroviário realiza intertemporada desde o último dia 10 visando a estreia na Série D do Campeonato Brasileiro. E desde a data, o time coral vem apresentando reforços, até então nove, incluindo as renovações do goleiro Douglas Dias e do atacante Ciel.

O Ferrão já contratou Daniel Marcos (lateral-direito), Geninho (zagueiro), Marconi (volante), Brayan (Lateral-esquerdo), Abner (atacante), Gabryel Martins (atacante), Tarcísio (meia), e renovou com o goleiro Douglas Dias e do atacante Ciel.

O técnico Paulinho Kobayashi analisou os reforços contratados pelo Ferroviário.

"São jogadores que foram indicados pela diretoria mas também por nós, vieram com espirtio com os que aqui estão, bem trabalhados os jogadores, buscar espaço, vão produzindo, não tem titular, reserva, buscar o espaço, ganha o Ferroviário, buscar o acesso para o Ferroviário".

Amistoso

E visando a estreia na Série D no dia 7, contra o Fluminense/PI, em Fortaleza, mas ainda sem local definido, o Tubarão da Barra fará amistoso contra o Pacajus, no próximo sábado (28), no Elzir Cabral, ás 15h30.

O detalhe é que o Pacajus também está na Série D, mas em um grupo diferente. Enquanto o Ferrão está no Grupo 2, o Indio está no Grupo 3.

Será o primeiro amistoso oficial do time coral, que fez um jogo treino contra a equipe Sub-20 e goleou por 8x0. Foram 3 gols no primeiro tempo, com Ciel, Deisinho e Gabryel Martins, e mais 5 no segundo, com Geninho, Abner (2x) e Thiaguinho (2x).

