Klopp testa positivo para covid-19 e desfalca Liverpool contra Chelsea

O alemão Jürgen Klopp é mais uma vítima do surto da covid-19 que assola o futebol inglês. O treinador do Liverpool testou positivo neste primeiro dia de 2022 e não poderá dirigir a equipe no importante duelo de domingo contra o Chelsea, em Stanford Bridge, que vale a vice-liderança do Campeonato Inglês - o Manchester City está disparado na frente.



"Jürgen Klopp testou positivo para a covid-19 e não poderá comandar o time amanhã contra o Chelsea. Com isso, Pep Lijnders será o técnico para o jogo em Londres. Desejamos uma ótima recuperação ao nosso técnico", informou o Liverpool em suas redes sociais.

Comunicado do Liverpool

Jürgen Klopp will miss our meeting with Chelsea on Sunday after returning a suspected positive COVID-19 test result. — Liverpool FC (@LFC) January 1, 2022

Klopp reclamou bastante na sexta-feira de "ter perdido três jogadores" para o clássico por causa da covid-19, sem revelar os nomes, e disse que outros problemas poderiam surgir, mesmo na comissão técnica. Só não imaginava que ele seria o mais novo desfalque.



O resultado de seu teste foi suspeito e o comandante já está em isolamento técnico. "Os testes de toda a configuração da equipe titular não revelou mais nenhum caso positivo dentro do time, além dos três confirmados por Klopp na sexta-feira", concluiu o Liverpool.



Apenas na divulgação dos escalados, neste domingo em Londres, que o torcedor do Liverpool saberá quais são esses novos três desfalques. Os brasileiros Alisson e Roberto Firmino não treinaram, o que aumenta a suspeita que podem ser ausência. O técnico queria que o jogo fosse adiado por já não ter outras peças à disposição, mas o jogo está mantido

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte