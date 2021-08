Klaus, zagueiro do Ceará, ajuda massagista Orlando a aprender a ler e escrever no clube

Saber ler e escrever é construir pontes: no caminho da vida, abre portas para a felicidade. E não há limite para a descoberta, o incentivo e o momento podem existir em qualquer etapa. No Ceará Sporting Club, o zagueiro Klaus se tornou um professor para Orlando, massagista do clube.

“Estava no departamento médico e acabei ouvindo a história do seu Orlando, que ele não sabia ler e queria muito aprender para ler as palavras de Deus. Então comprei os livros, fiz o material e começamos”, explicou o jogador em entrevista para a Vozão TV.

A história foi divulgada neste domingo (8) nos canais oficiais do clube. No Dia dos Pais, o Vovô homenageou a relação dos dois profissionais alvinegros. Do contato diário, as primeiras palavras lidas foram “coração” e “Ceará”.

“Minha história é que tinha muita dificuldade de ler, ainda sinto. Meu pai trabalhava como padeiro, andava entre cidades. Nunca estudei um ano todo”, revelou o massagista.

Os funcionários se aproximaram no período de tratamento pós-cirúrgico do zagueiro, que está no departamento médico. Com contrato até o fim de 2021, se recupera de uma lesão no ombro e segue auxiliando o Orlando no Ceará.