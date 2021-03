Klaus testa positivo para Covid-19 e desfalca Ceará contra Botafogo-PB

O zagueiro Klaus testou positivo para Covid-19 e desfalca o Ceará na Copa do Nordeste. O atleta recebeu exame da doença na segunda-feira (22) e está assintomático.

Em isolamento, realiza a contraprova nesta quarta, mas não enfrenta o Botafogo-PB. O jogo ocorre na quinta, às 21h, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

A última partida do defensor foi o empate no Clássico-Rei, em 20 de março. Na atual temporada, soma três exibições, todas como titular do técnico Guto Ferreira.

O zagueiro é o 4º infectado no elenco no mês. Antes, o Ceará anunciou que o goleiro João Ricardo, o lateral esquerdo Kelvyn e o volante Pedro Naressi estavam doentes. Após período de tratamento sob cuidados do Centro de Saúde e Performance (CESP), o trio retornou aos treinos no início da semana.