Klaus explica postura do Ceará e avalia resultado do Clássico-Rei: "foi bastante equilibrado"

No primeiro Clássico-Rei da história da Copa do Brasil, o Ceará até largou na frente, mas não resistiu à pressão e empatou com o Fortaleza em 1 a 1. Na avaliação do zagueiro alvinegro Klaus, o time recuou bastante com o gol favorável e cedeu campo ao arquirrival nesta quarta-feira (2).

"Quando a gente fez o gol, descemos as linhas, deixamos o time deles jogar um pouco e a gente tentou corrigir isso no intervalo, tentou sair mais, muitas vezes no contra-ataque, mas não conseguimos deixar o time compacto. É buscar trabalhar isso porque na semana que vem tem outro jogo. Foi bastante equilibrado, temos mais um jogo pela frente para buscar a classificação", afirmou.

Legenda: A partida entre Ceará e Fortaleza foi marcado por muita intensidade Foto: Fabiane de Paula / SVM

Após uma maratona de jogos nos primeiros meses de 2021, o Ceará agora se concentra na Copa do Brasil e na Série A. Com o objetivo de retornar para um evento internacional, o time mantém o foco no duelo com o Santos neste sábado (5), às 21h, na Vila Belmiro, pela 2ª rodada da elite nacional.

"Já tem outra competição, tem que ficar com a cabeça focada em outro jogo. Vamos viajar, o campeonato é bastante corrido, os jogos apertados, mas a gente precisa tentar pontuar”, explicou.

No Brasileirão, a equipe estreou com vitória contra o Grêmio. Já na Copa do Brasil, o duelo de volta ocorre na próxima quinta-feira (10), às 19h, na Arena Castelão. O vencedor garante vaga nas oitavas de final. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.