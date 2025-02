Kervin Andrade se reapresenta ao Fortaleza após eliminação da Venezuela no Sul-Americano Sub-20

O atacante Kervin Andrade já está de volta a Fortaleza. O atleta participou do Sul-Americano Sub-20, representando a Seleção Venezuelana e após a eliminação da equipe, ele se reapresenta nesta quinta-feira (6) no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici. Kervin não participou da pré-temporada nos Estados Unidos em janeiro, pois desde o dia 8 de janeiro ele estava na Venezuela, onde aconteceu a competição.

No Sul-Americano Sub-20, a Venezuela disputou quatro jogos, empatou duas partidas e venceu as outras duas. O atacante marcou dois gols, quando enfrentou o Uruguai e o Chile. O venezuelano foi capitão da Seleção e vestiu a camisa 10.

De volta, Kervin fica à disposição de Juan Pablo Vojvoda e pode ser relacionado para o Clássico-Rei deste sábado (8), na Arena Castelão e a possível reestreia do atleta com a camisa tricolor. Na temporada de 2024, o atacante disputou 35 jogos, marcou sete gols e contribuiu com cinco assistências. O Fortaleza tem contrato de cinco anos com o jogador, com a compra de 50% dos direitos por R$ 650 mil dólares (R$ 3,2 milhões).