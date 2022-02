Kepa isola cobrança, Liverpool vence Chelsea nos pênaltis e conquista a Copa da Liga Inglesa

O Liverpool conquistou o título da Copa da Liga Inglesa (EFL Cup) neste domingo (27) ao vencer o Chelsea nas cobranças de pênaltis por 11 a 10. O goleiro Kepa, que entrou no 2° tempo da prorrogação no lugar de Mendy, desperdiçou a única cobrança dos Blues.

No tempo normal, as equipes empataram em 0 a 0, após um duelo particular dos goleiros Mendy e Kelleher, além de um protagonismo da arbitragem, que anulou quatro (Matip, Havertz (2x) e Lukaku) gols por impedimento - todos corretamente.

Com o título, a equipe de Jürgen Klopp se isola como maior campeão da Copa da Liga Inglesa, com nove conquistas: 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012 e 2022.

Legenda: Kepa entrou no 2° tempo da prorrogação para as penalidades de Chelsea x Liverpool Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

A conquista da Copa da Liga Inglesa é o 5º título da era Jürgen Klopp no Liverpool. O técnico alemão ainda detém os títulos da Liga dos Campeões, Premier League, Mundial de Clubes da FIFA e Supercopa da UEFA.