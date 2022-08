Karim Benzema supera Courtois e De Bruyne e conquista prêmio de melhor jogador da UEFA

Astro do Real Madrid, o francês Karim Benzema conquistou nesta quinta-feira (25), em Istambul, na Turquia, o prêmio de melhor jogador da Europa. O atleta madridista superou o goleiro belga e companheiro de time, Thibaut Courtois, e o meio-campista do Manchester City, Kevin De Bruyne.

🥇 The 2021/22 UEFA Men's Player of the Year is… KARIM BENZEMA!



⚽ 15 #UCL goals – including 10 in the knockouts – as well as 27 in the Spanish Liga!



🇫🇷 Add a #NationsLeague triumph with France and it was an unforgettable campaign!



👏 Congratulations, Karim!#UEFAawards pic.twitter.com/4tMZcunNRE — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

Na temporada 2021–2022, Benzema conduziu o Real Madrid ao 14º título da UEFA Champions League, sendo o artilheiro com 15 gols. No geral, disputou 46 partidas, com 44 gols e 15 assistências.

Benzema conquista o prêmio pela 1ª vez na carreira, sendo o 2º francês a ser premiado pela UEFA. Em 2013, Franck Ribéry, atuando pelo Bayern de Munique, conquistou o troféu. O português Cristiano Ronaldo é o maior vencedor, com três.

Vencedores do prêmio Melhor Jogador da UEFA na Europa

2010–2011: Lionel Messi (Barcelona)

2011–2012: Andrés Iniesta (Barcelona)

2012–2013: Franck Ribéry (Bayern de Munique)

2013–2014: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2014–2015: Lionel Messi (Barcelona)

2015–2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016–2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017–2018: Luka Modrić (Real Madrid)

2018–2019: Virgil van Dijk (Liverpool)

2019–2020: Robert Lewandowski (Bayern de Munique)

2020–2021: Jorginho (Chelsea)

2021–2022: Karim Benzema (Real Madrid)

🥇 The 2021/22 UEFA Men's Coach of the Year is… CARLO ANCELOTTI!



🏆 The Italian secured his fourth #UCL title as a coach, as well as becoming the first coach to win the domestic title in each of Europe's biggest five leagues!



👏 Congratulations, Carlo!#UEFAawards pic.twitter.com/cEhQWWXTHe — UEFA (@UEFA) August 25, 2022

Melhor técnico da UEFA

O italiano Carlo Ancelotti conquistou o prêmio de melhor técnico da UEFA. Tetracampeão da Champions League, superou o espanhol Pep Guardiola, do Manchester City, e o alemão Jürgen Klopp, do Liverpool.

Veja todos os vencedores da premiação da UEFA

Melhor jogador da UEFA (UEFA Men's Player of the Year): Karim Benzema (Real Madrid)

Melhor treinador da UEFA (UEFA Men's Coach of the Year): Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Melhor jogadora da UEFA (UEFA Women's Player of the Year): Alexias Putellas (Barcelona)

Melhor treinadora da UEFA (UEFA Women's Coach of the Year): Sarina Wiegman (Inglaterra)

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil