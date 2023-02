Kansas City Chiefs vence Philadelphia Eagles e conquista Super Bowl

Em uma decisão marcada pelas reações e viradas no placar, o Kansas City Chiefs venceu o Super Bowl, a final da principal liga do futebol americano (NFL), ao bater o Philadelphia Eagles por 38 a 35 neste domingo (12).

O título da temporada 2022 (edição LVII) foi conquistado em um campo neutro em Phoenix, no Arizona. Depois de o Eagles ter dominado boa parte do jogo (foi para o intervalo com 24 a 14), o Chiefs conseguiu a virada por 38 a 35 - a 2ª maior da história da liga americana.

O confronto sinaliza, de forma simbólica, a passagem da bola oval entre diferentes gerações. Após a aposentadoria do quarterback Tom Brady, que marcou uma era na NFL após mais de 20 anos na liga e sete títulos, a final marcou o duelo entre Patrick Mahomes e Jalen Hurts, líderes de suas franquias e que formam a dupla mais jovem a se enfrentar em um Super Bowl.

Legenda: Patrick Mahomes igualou um recorde da lenda Tom Brady com a conquista do Super Bowl Foto: Timothy A. Clark / AFP

O Kansas City Chiefs encarou a terceira disputa de Super Bowl em quatro anos. A receita do sucesso passa mais uma vez por Patrick Mahomes, um dos destaques da NFL. Ao chegar a seu terceiro Super Bowl, igualou uma marca de Tom Brady e se tornou o segundo quarterback da história a disputar três finais em seus seis primeiros anos na NFL.

Decisão marcada por reações e viradas no placar

Legenda: O Kansas City Chiefs garantiu a vitória com field goal nos segundos finais do confronto Foto: Carmen Mandato / AFP

O Super Bowl coloca frente a frente o campeão da Conferência Nacional e o vencedor da Conferência Americana. E as duas equipes chegaram à decisão com as melhores campanhas de suas conferências. Em campo, o jogo começou equilibrado e em ritmo frenético.

No 1º período, o Philadelphia abriu o placar com uma grande campanha com touchdown de Jalen Hurts, ponto extra convertido e 7 a 0 no placar. Os Chiefs responderam com um passe de Patrick Mahomes para Travis Kelce correr sozinho para a endzone. A conversão do ponto extra igualou a partida.

Na 2ª etapa, o Philadelphia Eagles abriu 14 a 7. Embora estivesse bem no jogo, Hurts cometeu um erro, soltando a bola e permitindo que Nick Bolton recuperasse e corresse para a endzone (fumble retornado em touchdown). Novamente tudo igual no Arizona: 14 a 14. O lance colocou fogo na partida. No fim do quarto, o Philadelphia conseguiu abrir vantagem de 10 pontos.

Legenda: O Philadelphia Eagles sofreu a virada do Kansas City Chiefs a partir do 2º tempo do confronto Foto: Sean M. Haffey / AFP

No início do 2º tempo, o MVP da NFL mostrou sua genialidade e realizou uma campanha perfeita que terminou em touchdown. A reação se consolidou no início do quarto período. Os Chiefs viraram o jogo: 28 a 27, depois ampliado para 35 a 27.

Em nova reviravolta, os Eagles conseguiram um touchdown, mais dois pontos, e Hurts buscou novo empate. Faltando pouco mais de 2 minutos, Mahomes conseguiu arrancada. No final, o Kansas City Chiefs venceu por 38 a 35 chutando um field goal nos segundos finais.