Kalyl Silva, filho de Anderson Silva, estreia no kickboxing com nocaute relâmpago; assista

Kalyl Silva, filho do lutador brasileiro Anderson Silva, estreou no kickboxing, na última sexta-feira (13), com um nocaute relâmpago. Com apenas cinco segundos de luta, Kalyl acertou um chute no queixo do adversário, deixando-o no chão. O evento aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos.

A finalização de Kalyl Silva foi elogiada por Charles 'Do Bronxs' Oliveira, atual campeão do peso-leve do UFC, comparando-a com os golpes de Anderson Silva.

Tal pai tal filho... https://t.co/9Xuyp5r4ZB — Charles Oliveira (@CharlesDoBronxs) August 16, 2021

A repercussão, porém, não ficou apenas entre os brasileiros. O portal 'MMA History Today' destacou a vitória e o golpe de Kalyl Silva como 'a próxima geração Silva chegou', destacando o desejo do atleta, de 22 anos, de competir no MMA após focar sua carreira no kickboxing.

The next generation of Silva has arrived.



Congrats to @officialkalyl on an 8 second knockout.



He’s aiming to compete as a pro in MMA after focusing on his kickboxing career. https://t.co/Ld1IH4hnO8 — MMA History Today (@MMAHistoryToday) August 16, 2021

